Верняєв: Планував піти у ва-банк

Український гімнаст Олег Верняєв не розчарований результатом у вправах на коні (5 місце) та готується до виступу на паралельних брусах.

Цитує гімнаста Суспільне Спорт.

"Фінал ви бачили, високий рівень. На кого не подивишся — в усіх були шанси або виграти, або бути в медалях. Дуже сильний фінал і за складністю, і за іменами всі топові. Круто.

Ва-банк? Планував, хотів додати на ручки елемент, але трішки не потрапив у темп і не пішов. А потім і в зіскок не влучив. Може це й змінило щось — не знаю, треба подивитися програму. Але це вже після змагань, бо попереду бруси", — сказав гімнаст.