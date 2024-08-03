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Верняєв: Планував піти у ва-банк

Олександр Булава — 3 серпня, 21:23
Верняєв: Планував піти у ва-банк

Український гімнаст Олег Верняєв не розчарований результатом у вправах на коні (5 місце) та готується до виступу на паралельних брусах.

Цитує гімнаста Суспільне Спорт.

"Фінал ви бачили, високий рівень. На кого не подивишся — в усіх були шанси або виграти, або бути в медалях. Дуже сильний фінал і за складністю, і за іменами всі топові. Круто.

Ва-банк? Планував, хотів додати на ручки елемент, але трішки не потрапив у темп і не пішов. А потім і в зіскок не влучив. Може це й змінило щось — не знаю, треба подивитися програму. Але це вже після змагань, бо попереду бруси", — сказав гімнаст.

Верняєв є дворазовим призером Олімпійських ігор. У Ріо-2016 уродженець Донецька завоював золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві.

У понеділок, 5 серпня, Верняєв виступить у фіналі паралельних брусів.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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