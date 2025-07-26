Українці вибороли шість нагород на чемпіонаті Балканських асоціацій

Українські легкоатлети успішно стартували на чемпіонаті Балканських асоціацій, який триває у Греції.

Першу нагороду на турнірі для України здобув Олександра Погорілко на дистанції 400 метрів. З результатом 45.10 секунди він виграв забіг.

Другу нагороду здобув Олександр Соколов, який на дистанції 100 метрів став другим. Він показав час 10.28, що є його найкращим результатом сезону.

Третю медаль для України приносить Владислав Лавський в секторі стрибків у висоту. Він взяв висоту 2.15 м та здобув срібло.

Марина Килипко стала чемпіонкою у секторі стрибків з жердиною – 4.25 м. Ще дві бронзові медалі принесли естафетні команди 4х100 чоловіки та 4х400 мікс.

Напередодні Білоконь з особистим рекордом виграв срібло ЄЮОФ-2025.