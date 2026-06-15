Розкрито деталі смерті Шарпара

Колишній український футболіст В'ячеслав Шарпар потонув під час купання в морі.

Про це повідомляє DM News.

Раніше мати ексгравця Ворскли та Волині повідомила про смерть Шарпара. Тепер же стали відомі подробиці трагедії. 2 червня, на свій 39-й день народження, Шарпар о 5 годині ранку пішов купатися в море в курортному місті Лутракі та зник безвісти за нез'ясованих обставин.

Незабаром берегова охорона почала пошуки В'ячеслава, 6 червня було оголошено Silver Alert (система розшуку зниклих людей), проте знайти колишнього футболіста не вдавалося.

11 червня біля узбережжя Лутракі було знайдено тіло чоловіка. Згодом правоохоронні органи Греції підтвердили, що це тіло саме Шарпара.

Нагадаємо, у В'ячеслава залишилося 4 дітей.