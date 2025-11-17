У 28-річному віці померла чемпіонка Паралімпійських ігор
Австралійська паралімпійська спортсменка Пейдж Греко померла у віці 28 років.
Про це повідомила пресслужба Паралімпійського комітету Австралії.
За опублікованою інформацією, Греко "померла у своєму будинку в Аделаїді після раптового медичного інциденту" в неділю.
"Пейдж означала для нас усе. Її доброта, рішучість і теплота зворушували нашу родину щодня", – сказала Наталі Греко, мама параспортсменки.
Греко, яка мала церебральний параліч, починала як легкоатлетка, перш ніж перейти до велоспорту у 2018 році.
Протягом своєї кар'єри вона виграла кілька титулів чемпіонки світу та медалей Кубка світу.
На Паралімпійських іграх у Токіо-2020 вона побила рекорд у жіночій гонці переслідування на 3000 м у категорії C1-3, де велосипедистки змагаються віч-на-віч на протилежних сторонах траси.
У Токіо вона також здобула дві бронзові медалі. У 2022-му Пейдж отримала Медаль Ордена Австралії за заслуги перед спортом.