Сушкевич заявив про порушення Конституції МПК під час ухвалення рішення про відновлення прав росіян

Голова Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич висловився про рішення МПК відновити у правах росіян та білорусів.

Своїми думками функціонер поділився на пресконференції Ukrinform Press Center.

"На мою думку, сьогодні потужним чинником та аргументом щодо недопуску Росії до міжнародного паралімпійського руху та відповідних змагань, а також Паралімпіади, є насамперед законні чинники: Конституція МПК, яку порушено Генеральною асамблеєю, що відбулася у Сеулі.

Суспільство має відреагувати своїми інструментами на це. Як це можливо — це залежить від позиції багатьох держав, зокрема від світових лідерів. І вони тісно пов'язані з долею України, її захистом Європи та інших країн світу від країни-агресора", – заявив Сушкевич.

Нагадаємо, 27 вересня під час Генеральної асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) було ухвалене рішення про повне відновлення членства Росії в МПК.

Часткове усунення ПКР діяло з вересня 2023 року. Таким чином, тепер російські паралімпійці зможуть змагатися в міжнародних змаганнях зі своєю державною символікою: прапором і національним гімном.

Раніше скандальне рішення паралімпійського комітету прокоментував міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.