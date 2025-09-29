Українська правда
Вплив брудного капіталу, – Бідний прокоментував рішення МПК повернути росіянам прапор

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 13:36
Вплив брудного капіталу, – Бідний прокоментував рішення МПК повернути росіянам прапор
Матвій Бідний
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про рішення Міжнародного паралімпійського комітету повернути росіянам право виступати під національним прапором.

Політик виступив у етері Суспільного.

"Це природне середовище для країни-терориста, яка не шкодує ресурсів, аби просувати свої інтереси. Абсолютно точно можемо констатувати: вплив російського брудного капіталу на міжнародні спортивні організації є дуже великим", – сказав Бідний.

Також міністр оцінив можливі наслідки такого рішення для українських спортсменів.

"Всі варіанти на столі. Ми будемо робити все, щоб світ бачив: на міжнародних спортивних аренах країна-терорист відбілює свої злочини.
Точно будемо виходити національних інтересів України, та наявних на момент прийняття рішення обставин. Ми єдині в тому, що головна перемога в нас має бути у боротьбі за незалежність України", – розповів Бідний.

Нагадаємо, 27 вересня під час Генеральної асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) було ухвалене рішення про повне відновлення членства Росії в МПК.

Часткове усунення ПКР діяло з вересня 2023 року. Таким чином, тепер російські паралімпійці зможуть змагатися в міжнародних змаганнях зі своєю державною символікою: прапором і національним гімном.

Раніше Міжнародна лижна федерація (FIS) відклала ухвалення рішення щодо допуску російських спортсменів на жовтень.

