Вплив брудного капіталу, – Бідний прокоментував рішення МПК повернути росіянам прапор

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про рішення Міжнародного паралімпійського комітету повернути росіянам право виступати під національним прапором.

Політик виступив у етері Суспільного.

"Це природне середовище для країни-терориста, яка не шкодує ресурсів, аби просувати свої інтереси. Абсолютно точно можемо констатувати: вплив російського брудного капіталу на міжнародні спортивні організації є дуже великим", – сказав Бідний.

Також міністр оцінив можливі наслідки такого рішення для українських спортсменів.

"Всі варіанти на столі. Ми будемо робити все, щоб світ бачив: на міжнародних спортивних аренах країна-терорист відбілює свої злочини.

Точно будемо виходити національних інтересів України, та наявних на момент прийняття рішення обставин. Ми єдині в тому, що головна перемога в нас має бути у боротьбі за незалежність України", – розповів Бідний.

Нагадаємо, 27 вересня під час Генеральної асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) було ухвалене рішення про повне відновлення членства Росії в МПК.

Часткове усунення ПКР діяло з вересня 2023 року. Таким чином, тепер російські паралімпійці зможуть змагатися в міжнародних змаганнях зі своєю державною символікою: прапором і національним гімном.

Раніше Міжнародна лижна федерація (FIS) відклала ухвалення рішення щодо допуску російських спортсменів на жовтень.