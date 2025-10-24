Сушкевич: МПК вимушено визнав недопуск росіян до Паралімпіади-2026

Головна Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич прокоментував неможливість участі російських спортсменів у Паралімпіаді-2026 попри відновлення членства Росії в Міжнародному паралімпійському комітеті.

Слова Сушкевича наводить Суспільне.

"МПК вимушено визнав, що російських та білоруських суб'єктів спорту не буде на Паралімпіаді. Вимушено, бо є суверенітет федерацій, які можуть приймати окремі рішення — попри рішення МПК. Всі федерації, остання з яких (FIS) відповідає за чотири види спорту, ухвалила рішення не допускати навіть у нейтральному статусі.

Звертаю увагу, що в наступній Паралімпіаді-2026 року не братимуть участь жодні суб'єкти [російського] паралімпійського спорту – ані так звані "нейтральні", ані в будь-якому іншому статусі. Їх просто не буде. І це суттєвий чинник, який вчора визнав МПК попри рішення делегатів Африки, Азії, Латинської Америки, які отримали вказівку Путіна", – заявив президент НПК України.