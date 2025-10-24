Сушкевич: МПК вимушено визнав недопуск росіян до Паралімпіади-2026
Головна Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич прокоментував неможливість участі російських спортсменів у Паралімпіаді-2026 попри відновлення членства Росії в Міжнародному паралімпійському комітеті.
Слова Сушкевича наводить Суспільне.
"МПК вимушено визнав, що російських та білоруських суб'єктів спорту не буде на Паралімпіаді. Вимушено, бо є суверенітет федерацій, які можуть приймати окремі рішення — попри рішення МПК. Всі федерації, остання з яких (FIS) відповідає за чотири види спорту, ухвалила рішення не допускати навіть у нейтральному статусі.
Звертаю увагу, що в наступній Паралімпіаді-2026 року не братимуть участь жодні суб'єкти [російського] паралімпійського спорту – ані так звані "нейтральні", ані в будь-якому іншому статусі. Їх просто не буде. І це суттєвий чинник, який вчора визнав МПК попри рішення делегатів Африки, Азії, Латинської Америки, які отримали вказівку Путіна", – заявив президент НПК України.
Також Сушкевич розповів про те, що до керівництва Паралімпійського комітету Росії входять працівники ФСБ.
"Я вам назву інформацію, яку мало хто знав: сьогодні стало відомо, що віцепрезидентом Паралімпійського комітету Росії є чинний полковник ФСБ Росії, який є членом координаційної робочої групи, завданням якої є координація мобілізаційних зусиль Росії для підтримки під час війни", – додав Сушкевич.
Зимові Паралімпійські ігри проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року. Під час Паралімпіади будуть розіграні 79 медалей у шести видах спорту.