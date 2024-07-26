Романчук: Є дві дистанції, два шанси себе проявити, будемо викладатися на повну, щоб гарно представити свою країну

Український плавець Михайло Романчук нестиме прапор на церемонії відкриття ОІ в Парижі разом із Еліною Світоліною. Спортсмен стартує 30 липня у категорії плавання на 800 м.

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Відомий спортивний журналіст Олександр Гливинський поспілкувався із Михайлом за день до відкриття церемонії Олімпіади в Парижі.

— Як взагалі враження від цього олімпійського селища, які відчуття порівняно з попередніми?

— Атмосфера дуже схожа, звичайно, чимось відрізняється, але все дуже схоже, будівля, їдальня, територія. Трішки менше селище, ніж зазвичай, але все одно компактне і зручно все зроблено.

— Стосовно кухні, є інформація, що щось не так, чи, можливо, хтось перебільшив?

— Мені здається, що на минулих Олімпійських іграх все було трішки краще з кухнею, але подивимося. Все ж, Олімпіада розпочинається завтра, можливо із завтрашнього дня буде щось "вау".

— Ви тренуєтеся тут на території, тут є басейн?

— Ні, ми зараз якраз виїжджаємо на змагальний басейн, який у 30 хвилинах від селища. Ми сьогодні тільки приїхали і це буде перша зустріч та знайомство із олімпійським басейном.

— Знаю, що 400 м вирішили не плисти, а сконцентруватися на 800 м та 1500 м?

— Так, вирішили дійсно сконцентруватися на своїх основних дистанціях — 800 та 1500. Ми повторюємо програму ОІ в Токіо, тому, сподіваюся, що все вийде.

— Із цих двох дистанцій є та, якій віддаєте більшу перевагу?

— Ні, насправді, як я вже і говорив, є дві дистанції, два шанси себе проявити, показати, і на кожній із них ми будемо викладатися на повну для того, щоб гарно представити свою країну.

— Ви будете прапороносцем, як стало відомо.

— Це мрія, яка, подивимося, чи стане реальністю.

— Уявіть, що ви це робите, то це справді велика честь.

— Так, це велика честь та гордість. Мені здається, кожен олімпієць мріє про таку честь нести прапор на відкритті Олімпійських ігор.

— Порівнюючи з іншими прикметами, які, як ти думаєш, мають принести фарт?

— Мені здається, що на минулій Олімпіаді, як то кажуть, "прокляття", в яке я взагалі не вірю, ми позбулися. Тому, сподіваюся, що майбутні олімпійці, які понесуть прапор, ще раз це доведуть.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі продовжаться до 11 серпня. Протягом 17 днів буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.