Романчук: Є дві дистанції, два шанси себе проявити, будемо викладатися на повну, щоб гарно представити свою країну
Український плавець Михайло Романчук нестиме прапор на церемонії відкриття ОІ в Парижі разом із Еліною Світоліною. Спортсмен стартує 30 липня у категорії плавання на 800 м.
Відомий спортивний журналіст Олександр Гливинський поспілкувався із Михайлом за день до відкриття церемонії Олімпіади в Парижі.
— Як взагалі враження від цього олімпійського селища, які відчуття порівняно з попередніми?
— Атмосфера дуже схожа, звичайно, чимось відрізняється, але все дуже схоже, будівля, їдальня, територія. Трішки менше селище, ніж зазвичай, але все одно компактне і зручно все зроблено.
— Стосовно кухні, є інформація, що щось не так, чи, можливо, хтось перебільшив?
— Мені здається, що на минулих Олімпійських іграх все було трішки краще з кухнею, але подивимося. Все ж, Олімпіада розпочинається завтра, можливо із завтрашнього дня буде щось "вау".
— Ви тренуєтеся тут на території, тут є басейн?
— Ні, ми зараз якраз виїжджаємо на змагальний басейн, який у 30 хвилинах від селища. Ми сьогодні тільки приїхали і це буде перша зустріч та знайомство із олімпійським басейном.
— Знаю, що 400 м вирішили не плисти, а сконцентруватися на 800 м та 1500 м?
— Так, вирішили дійсно сконцентруватися на своїх основних дистанціях — 800 та 1500. Ми повторюємо програму ОІ в Токіо, тому, сподіваюся, що все вийде.
— Із цих двох дистанцій є та, якій віддаєте більшу перевагу?
— Ні, насправді, як я вже і говорив, є дві дистанції, два шанси себе проявити, показати, і на кожній із них ми будемо викладатися на повну для того, щоб гарно представити свою країну.
— Ви будете прапороносцем, як стало відомо.
— Це мрія, яка, подивимося, чи стане реальністю.
— Уявіть, що ви це робите, то це справді велика честь.
— Так, це велика честь та гордість. Мені здається, кожен олімпієць мріє про таку честь нести прапор на відкритті Олімпійських ігор.
— Порівнюючи з іншими прикметами, які, як ти думаєш, мають принести фарт?
— Мені здається, що на минулій Олімпіаді, як то кажуть, "прокляття", в яке я взагалі не вірю, ми позбулися. Тому, сподіваюся, що майбутні олімпійці, які понесуть прапор, ще раз це доведуть.
Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі продовжаться до 11 серпня. Протягом 17 днів буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.