Світоліна: Для мене велика честь у такий складний час нести прапор України на церемонії відкриття Олімпіади

Українська тенісистка Еліна Світоліна понесе прапор на церемонії відкриття ОІ-2024. Другим прапороносцем, який представлятиме Україну став плавець Михайло Романчук.

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Журналіст видання Чемпіон Максим Розенко поспілкувався зі Світоліною напередодні відкриття церемонії.

— Коли ви дізналися, що будете прапороносцем? Зазвичай, ви про це дізнаєтеся заздалегідь, яка була перша реакція?

— Десь 5 днів тому мені зателефонував Вадим Маркович (Гутцайт — прим.) і сказав, що хотіли б бачити мене з прапором. Я ще не знала до цього, хто буде другим прапороносцем, лише дізналася декілька днів тому. Для мене це велика честь у такий складний час нести наш прапор і я дуже рада, що мене обрали.

— Знаєте, є такий термін "нещасливий прапороносець". Протягом 27-ми років всі, хто ніс прапор, не могли виграти медаль.

— Я вже виграла медаль, тому не треба тут наганяти смуток. Я і Михайло (Романчук — прим.) будемо робити все, щоб здобути медалі і зараз у нас є така місія і велика честь. Я взагалі не думаю про це, для нас це дуже важливо, будемо надалі боротися за нагороди.

— Настрій одразу піднявся після того дзвінка? Які емоції були?

— Так, піднявся дуже. Зараз будь-кому не дадуть нести прапор, тому, як я сказала вже на прес-конференції, це як виграти медаль на Олімпіаді, тому що для нашої країни це дуже важкий час зараз і я думаю, що в такі моменти треба робити все, щоб люди говорили, знали, що війна триває та як вони можуть допомогти Україні і нашим дітям.

— Ви були фаном боксерської творчості Володимира Кличка, незабаром Олександр Усик приїде сюди, за ним ви також стежите?

— Так, звичайно. Завжди дивлюся бої Усика, мені дуже подобається бокс, я дуже щільно за ним стежу.

— Нещодавно він знімався кілька тижнів у "Голівудській картині" із Двейном Джонсоном, чи є у ваших мріях чи ідеях теж колись дебютувати на великому екрані?

— У мене не було таких запитів, можливо, якщо будуть, то буде.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі продовжаться до 11 серпня. Протягом 17 днів буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.