Я просто гарно набігла: Рижикова — про вихід у півфінал Олімпіади-2024

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова оцінила свій прохід до півфіналу бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

"Впевненіше пробігла. До кінця поборолася. У кваліфікації трохи не вдалося зберегти на останніх 50 метрах швидкість, дівчинка з Південної Африки її набрала, а я не змогла ще раз ввімкнутися та наздогнати. У втішному забігу я зберегла свою швидкість, не довелося сіпатися туди-сюди. Я просто гарно набігла, впевненіше, ніж у кваліфікації. Задоволена забігом. Чи бачу сили бігти ще швидше? У мене така історія, що я щоразу біжу швидше. Сподіваюся, що збережу цю традицію. Набуду впевненості, розбігаюся, попрацюємо з реабілітологами, щоб розім'яти м'язи. Купа часу, ще й висплюся, сподіваюся", — сказала Рижикова.

Нагадаємо, українка пробігла дистанцію за 54,95 секунди та повторила свій рекорд сезону. Цей результат став другим, що дозволило їй здобути останню квоту до півфіналу в цьому забігу.

Півфінали бігу на 400 метрів з бар’єрами відбудеться завтра, 6 серпня. Початок змагань — о 21:07 за київським часом.

Для Рижикової це вже третя Олімпіада в кар'єрі. Вона є бронзовою призеркою Лондону-2012 в естафеті 4х400. У Токіо-2020 вона стала п'ятою у бігу на 400 метрів з бар'єрами.