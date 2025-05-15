Співзасновник NIke не зацікавлений у придбанні рідного клубу з НБА

Співзасновник Nike Філ Найт заявив, що не зацікавлений у купівлі Портленд Трейл Блейзерс, які були виставлені на продаж.

Про це повідомляє ESPN.

У вівторок, 13 травня, компанія Пола Аллена повідомила, що розпочала процес пошуку нового власника для ПТБ. Аллен, мільярдер, співзасновник Microsoft, який помер у 2018 році, передбачив у своєму заповіті продаж своєї спортивної нерухомості.

Існували припущення, що Найт може купити клуб НБА, оскільки він висловив зацікавленість у цьому ще кілька років тому. Проте 87-річний бізнесмен запевнив, що володіння франшизою більше не входить до його планів.

"П'ять років тому, коли я був молодшим, я був дуже зацікавлений у тому, щоб стати частиною франшизи Портленд Трейл Блейзерс. Однак у своєму нинішньому віці я можу підтвердити, що більше не зацікавлений у придбанні команди", – заявив Найт.

Пол Аллен володів командами Портленд Трейл Блейзерс (НБА), Сіетл Сіхоукс (НФЛ) та часткою в команді Сіетл Сондерс (МЛС) до своєї смерті у віці 65 років від ускладнень неходжкінської лімфоми. Відтоді його сестра Джоді Аллен є головою правління Блейзерс і Сіхоукс та довіреною особою "Трастового фонду Пола Г. Аллена".

У 2022 році Джоді відхилила пропозицію Найта купити Портленд за понад 2 мільярди доларів. За її словами, на той момент не було ніяких дискусій про продаж команд.

Нагадаємо, що Максим Шульга взяв участь у різних заходах під час драфт-комбайну НБА, а також домовився про перегляд в одному з клубів-чемпіонів.

Раніше стало відомо, що Олексій Лень шукатиме собі нову команду, оскільки Лейкерс не збираються давати йому новий контракт.