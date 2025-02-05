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Помер мільярдер Принц Карім Ага Хан, який представляв Іран на зимових Олімпійських іграх

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 17:51
Помер мільярдер Принц Карім Ага Хан, який представляв Іран на зимових Олімпійських іграх
Королева Єлизавета та Принц Карім Ага Хан IV
Getty images

Принц Карім Аль-Хусейні відомий як Ага Хан IV помер у 88-річному віці.

Про це пише BBC.

Принц Карім Ага Хан був 49-м спадковим імамом мусульман-ісмаїлітів, які ведуть свій родовід безпосередньо від пророка Мухаммеда.

Повідомляється, що він "спокійно помер" у Лісабоні, перебуваючи в колі сім'ї.

Відомо, що король Чарльз глибоко засмучений смертю філантропа, який був другом як його самого, так і його матері, покійної королеви Єлизавети II, і підтримує приватний зв’язок із родиною.

Благодійні організації Ага Хана керували сотнями лікарень, освітніми та культурними проектами, переважно в країнах, що розвиваються.

Принц Карім Ага Хан змінив свого діда на посаді імама мусульман-ісмаїлів у 1957 році у віці 20 років.

У 2008 році стан принца становив 1 мільярд доларів (801 мільйон фунтів стерлінгів) . Його успадковане багатство збільшувалося завдяки численним бізнес-інтересам, зокрема конярству.

Захоплювався спортом. Оскільки Ага Хан народився в Швейцарії, то певний час присвятив і гірськолижному спорту. Представляв Іран на зимових Олімпійських іграх в австрійському Інсбруці. У спуску він показав 59-й результат, у гігантському слаломі – 53-й.

Нагадаємо, чемпіона Олімпіади з регбі відсторонили за укус одноклубника за щоку.

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