Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Відомий банкір та ексчоловік зірки Справжніх домогосподарок: у 94-річному віці помер чемпіон Олімпіади-1952

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 10:25
Відомий банкір та ексчоловік зірки Справжніх домогосподарок: у 94-річному віці помер чемпіон Олімпіади-1952
Соня Морган (Тремонт) та Джон Морган
Колаж people.com

У 94-річному віці пішов з життя чемпіон Олімпійських ігор 1952 Джон Морган.

Про це пише People.com.

Він був засновником банківської компанії Morgan Joseph & Co. Його прадід, Джей Пі Морган, був засновником фінансової компанії JP Morgan & Co.

Ця компанія була головним спонсором футбольної Суперліги, але після невдачі при створенні залишила проєкт.

На Іграх у Гельсінкі на той момент 22-річний Морган здобув золото в дисципліні вітрильництво серед яхт Six Metre class.

з 1998 до 2006 року був одружений на акторці Соні Морган (Тремонт), яка найбільш відома за роллю в серіалі "Справжні домогосподарки". Не варто плутати із серіалом "Відчайдушні домогосподарки".

Олімпійські ігри

Олімпійські ігри

Олімпійські чемпіонки з фігурного катання будуть виступати разом, щоб просувати одностатеві пари на змаганнях
Виконавчий директор ОІ-2026 не виключив, що деякі дисципліни пройдуть за 4000 миль від Мілана
Помер мільярдер Принц Карім Ага Хан, який представляв Іран на зимових Олімпійських іграх
Олімпійського чемпіона з регбі відсторонили за те, що вкусив одноклубника за щоку
Триразова олімпійська чемпіонка вирішила пропустити чемпіонат Європи та світу в приміщенні

Останні новини