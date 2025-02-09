Відомий банкір та ексчоловік зірки Справжніх домогосподарок: у 94-річному віці помер чемпіон Олімпіади-1952

У 94-річному віці пішов з життя чемпіон Олімпійських ігор 1952 Джон Морган.

Про це пише People.com.

Він був засновником банківської компанії Morgan Joseph & Co. Його прадід, Джей Пі Морган, був засновником фінансової компанії JP Morgan & Co.

Ця компанія була головним спонсором футбольної Суперліги, але після невдачі при створенні залишила проєкт.

На Іграх у Гельсінкі на той момент 22-річний Морган здобув золото в дисципліні вітрильництво серед яхт Six Metre class.

з 1998 до 2006 року був одружений на акторці Соні Морган (Тремонт), яка найбільш відома за роллю в серіалі "Справжні домогосподарки". Не варто плутати із серіалом "Відчайдушні домогосподарки".