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Помер переможець Універсіади та бронзовий призер зимової Олімпіади-1968

Руслан Травкін — 27 січня 2025, 19:15
Помер переможець Універсіади та бронзовий призер зимової Олімпіади-1968

У 85-річному віці помер австрійський спортсмен Бальдур Праймль.

Про це повідомляє Puls24.at.

Він представляв свою країну на зимових Олімпійських іграх 1964 року (Інсбрук, Австрія) та на Іграх-1968 (Гренобль, Франція).

На Олімпіаді у Франції Бальдур виборов бронзову нагороду в стрибках із трампліну. Також здобував золото Універсіади.

Після завершення кар'єри працював тренером. У 1996 році він був нагороджений золотою відзнакою "За заслуги перед Австрійською Республікою".

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть чемпіона Олімпійських ігор 1956 Грега Белла. 

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