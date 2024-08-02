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Південна Корея виграла золото у міксті зі стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 2 серпня, 19:06
Південна Корея виграла золото у міксті зі стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Збірна Південної Кореї виграла золоту медаль зі стрільби з лука в міксті.

У вирішальному матчі корейці не залишили шансів представникам Німеччини (6:0), які здобули срібло. Для Південної Кореї це друге поспіль золото у цій дисципліні.

Бронзу вибороли представники США, які перемогли команду Індії (6:2).

1. 🥇 Південна Корея

2. 🥈 Німеччина

3. 🥉 США

Нагадаємо, раніше Михайло Усач, попри початкове лідерство поступився представнику Бразилії Маркусу Д’Альмейді 1/32 фіналу стрільби з лука серед чоловіків. Разом із Веронікою вони не змогли кваліфікуватися на командну стрільбу, набравши разом 1308 очок українці посіли 21 місце.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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