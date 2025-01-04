У 75-річному віці помер срібний призер Олімпійських ігор у Мюнхені
У 75-річному віці помер американський легкоатлет Ральф Манн, який на Олімпіаді-1972 виграв срібло на дистанції 400 метрів з бар'єрами.
Про його смерть повідомила Федерація легкої атлетики США.
Причиною смерті стало погіршення здоров'я через рак підшлункової залози.
У 1971 році він взяв золото на Панамериканських іграх у цій дисципліні. Через чотири роки йому дісталося срібло. Протягом своєї університетської кар'єри Ральф тричі ставав чемпіоном NCAA.
У 1975 році отримав ступінь доктора філософії з біомеханіки. З 1975 до 1982 роки працював викладачем в Університеті Кентуккі.
Ральф був засновником і президентом CompuSport, Inc, а також президентом SwingModel LLC, яка спеціалізується на біомеханічному аналізі та інтерактивному вдосконаленні гольфістів усіх рівнів розвитку, від початківців до гравців туру. 2015 року Манн був введений до Національної зали слави легкої атлетики в 2015 році.
Нагадаємо, кілька тижнів тому помер німецький спортсмен Клаус Вольферман, який здобув золото з метання спису на Олімпіаді-1972.