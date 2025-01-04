У 75-річному віці помер срібний призер Олімпійських ігор у Мюнхені

У 75-річному віці помер американський легкоатлет Ральф Манн, який на Олімпіаді-1972 виграв срібло на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Про його смерть повідомила Федерація легкої атлетики США.

Причиною смерті стало погіршення здоров'я через рак підшлункової залози.

У 1971 році він взяв золото на Панамериканських іграх у цій дисципліні. Через чотири роки йому дісталося срібло. Протягом своєї університетської кар'єри Ральф тричі ставав чемпіоном NCAA.

У 1975 році отримав ступінь доктора філософії з біомеханіки. З 1975 до 1982 роки працював викладачем в Університеті Кентуккі.

Ральф був засновником і президентом CompuSport, Inc, а також президентом SwingModel LLC, яка спеціалізується на біомеханічному аналізі та інтерактивному вдосконаленні гольфістів усіх рівнів розвитку, від початківців до гравців туру. 2015 року Манн був введений до Національної зали слави легкої атлетики в 2015 році.

Rest in peace, Ralph Mann 🕊️



Mann was the 1972 Olympic silver medalist in the 400m hurdles. He also claimed the 1971 Pan American Games gold medal. 🥈 🥇



He was a three-time NCAA champion in the 440 yards hurdles while competing for @BYUTFXC. He broke the world record in 48.8… pic.twitter.com/SAUWlnQa81 — CITIUS MAG (@CitiusMag) January 3, 2025

Нагадаємо, кілька тижнів тому помер німецький спортсмен Клаус Вольферман, який здобув золото з метання спису на Олімпіаді-1972.