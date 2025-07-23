Корупційний скандал перед Олімпіадою-2026: серед фігурантів – мер Мілана

За менш ніж сім місяців до старту зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії правоохоронці розслідують можливі корупційні порушення, пов’язані з підготовкою до події.

Про це пише Inside the Games.

Повідомляється, що прокуратура Мілана проводить масштабне розслідування щодо ймовірних зловживань під час тендерів на будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема Олімпійського села.

Розслідування охоплює девелоперські проєкти як у центрі Мілана, так і на його околицях, включно з олімпійським комплексом, призначеним для розміщення сотень спортсменів і офіційних осіб. Минулого тижня правоохоронці провели обшуки в офісах і приватних помешканнях, видавши шість ордерів на арешт і конфіскувавши 120 тисяч євро готівкою в одного з підрядників.

Справа має достатньо великі масштаби: під підозрою перебувають 74 особи, а звинувачення стосуються корупції, підробки документів і зловживання владою. Серед фігурантів – мер Мілана Джузеппе Сала, якого підозрюють у приховуванні конфлікту інтересів і тиску на дозвільні органи.

Сала відкидає звинувачення, стверджуючи, що дізнався про розслідування з медіа. Зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані, Кортіна-д’Ампеццо та інших містах півночі Італії.

Раніше частині російських ЗМІ відмовили в акредитації на Олімпіаду-2026.