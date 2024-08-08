Це була моя помилка: Насібов — про фінал ОІ-2024

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов прокоментував фінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

— Парвіз, що робили лікарі, щоб вас підготувати до сьогоднішньої гри? Бо вчора тренер казав, що навіть розглядається момент хірургічного втручання, щоб врятувати око.

— Вчора від пів другої ночі й до сьогоднішнього ранку тривав цей процес, лікарі, як бачите, постаралися, щоб мене допустили до змагань. Тому великий респект нашим лікарям, вони молодці, зробили все, щоб я боровся і не відчував той біль, який досі не відчуваю.

— Бачили взагалі правим оком під час сутички?

— Зранку погано, а зараз більш-менш.

— А як під час сутички як було?

— Ну нормально. Більше з азербайджанцем не бачив, бачив, але не сильно. У фіналі добре бачив, а у другому періоді мені вже було не до цього, бо вся увага була на супернику, було не до ока.

— У фіналі ви намагалися робити камбек, як впродовж усіх попередніх сутичок, і майже все зробили, але, як кажуть, краще — ворог хорошого, знаєте, що це була помилка йти в накат?

— Це боротьба. Я коли приїхав на Олімпійські ігри і сьогодні вранці, я вірив, що стану олімпійським чемпіоном, бо я багато роблю для цього. Але це спорт, я сподіваюся на Всевишнього, я роблю все, що у моїх силах, а Всевишній впливає на результат. Якщо сьогодні срібло, що робити, я не буду задовольнятися цим, але працюватиму далі. Сподіваюся, у Лос-Анджелесі у мене вийде обміняти два срібла на одне золото. Життя продовжується, є речі набагато важливіші, ніж олімпійські медалі. Я завжди говорив, що для мене спорт — це боротьба, це моя любов, моя робота, але для мене в житті є речі важливіші, ніж спорт. Тому, я хотів би сказати велике дякую всім нашим військовим, цю медаль я розділяю з кожним військовим, який зараз стоїть на захисті нашої країни. Якби не вони, не було б цього. Тому низький уклін всім хлопцям, все для України і для свого новонародженого сина.

— У пориві боротьби, складно відчути цей момент, що можна зупинитися, хотілося розвинути перевагу десь, коли пішли в накат?

— Так, це була помилка, професійний спорт помилок не вибачає, я в цьому переконався. Поки що розмовляю, але трохи боюся уявити, що прийде ніч і я більше зможу відчути те, що зараз не відчуваю.

Нагадаємо, у фіналі Парвіз поступився Есмаїлі Лейвесі з Ірану. Це друге срібло в кар'єрі Насібова, перше він здобув на Олімпійських іграх у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу. Тож цей олімпійський фінал став для нього другим у кар'єрі. Цікаво, що три роки тому Парвіз також поступився у фіналі іншому іранцеві Мохаммеду Реза Гераеї.