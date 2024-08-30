Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 30 серпня

30 серпня, у других змагальний день Паралімпійських ігор 2024, що тривають у Парижі, українські атлети змагатимуться у семи видах спорту.

Читайте також : Фото Усе, що потрібно знати про Паралімпійські ігри 2024

У межах турніру з тхеквандо за медаль може позмагатися Юлія Липецька, яка зустрінеться з представницею Фіджі Ірене Мар у 1/8. Фінал заплановано на 30 серпня.

Також за нагороди поборються українські легкоатлети. Владислав Білий та Олександр Дорошенко змагатимуться у метані списа, Анастасія Москаленко в метанні булави, Наталія Кобзар у бігу на 200 метрів, а Микола Жабняк — у штовханні ядра.

П'яту медаль у плаванні для України на цих Іграх можуть принести Михайло Сербін та Данило Чуфаров, які змагатимуться в запливі на 400 метрів вільним стилем.

Розклад виступів українських паралімпійців на 30 серпня

9:30. Парабадмінтон, SL3 жінки, груповий етап. Оксана Козина (Україна) — Манасі Джоші (Індія);

10:00. Стрільба, SH1 жінки, гвинтівка R2 на 10 метрів, кваліфікація. Ірина Щетнік;

10:30. Парабадмінтон, SL3 жінки, груповий етап. Олександр Чирков (Україна) — Войтек Чиз (Нова Зеландія);

10:30. Плавання, S5 чоловіки, 100 метрів вільним стилем, кваліфікація. Олександр Комаров;

10:30. Веслування, PR1 жінки, одиночка, кваліфікація. Ганна Шеремет;

10:39. Плавання, S5 жінки, 100 метрів вільним стилем, кваліфікація. Ірина Пойда;

11:10. Веслування, PR1 чоловіки, одиночка, кваліфікація. Роман Полянський;

11:30. Бочча, BC4 чоловіки, попередній етап. Артем Колінко (Україна) — Стівен Магвайр (Велика Британія);

11:50. Веслування, PR2 змішана двійка, кваліфікація. Ярослав Коюда та Ганна Айсанова;

10:00. Стрільба, SH1 чоловіки, пістолет P1 на 10 метрів, кваліфікація. Олексій Денисюк;

12:02. Плавання, S13 чоловіки, 100 метрів на спині, кваліфікація. Сергій Кліпперт і Олексій Вірченко;

12:02. Плавання, мікст, 4х50 метрів, кваліфікація. Україна;

12:30. Веслування, PR3 змішана двійка, кваліфікація. Станіслав Самолюк та Дар'я Котик;

12:30. Велотрек. C4-5 чоловіки, заїзд на 1000 метрів на час, кваліфікація. Єгор Дементьєв (Україна);

12:40. Настільний теніс, мікст XD17, чвертьфінал. Віктор Дідух/Ірина Шинкарьова (Україна) — Пауло Салмін/Бруна Александра (Бразилія);

12:40. Тхеквандо, K44 жінки, 1/8 фіналу. Юлія Липецька (Україна) — Ірене Мар (Фіджі);

🥇 13:09. Метання списа, F38, чоловіки, фінал. Владислав Білий, Олександр Дорошенко;

13:32. Біг на 100 метрів, T37, чоловіки, кваліфікація. Микола Райський, Владислав Загребельний;

14:30. Стрільба, SH2 змішані змагання, гвинтівка R4 на 10 метрів, кваліфікація. Василь Ковальчук;

15:00. Волейбол сидячи, чоловіки, попередній етап. Україна — Іран;

15:00. Настільний теніс, WD 20 жінки, парний розряд, чвертьфінал. Ірина Шинкарьова/Марина Литовченко (Україна) — Даніелле Рауен/Бруна Александра (Бразилія);

18:00. Бочча, BC4 жінки, попередній етап. Наталія Коненко (Україна) — Алісон Левін (Канада);

18:30. Голбол, чоловіки, попередній етап. Україна — Японія;

🥇 19:00. Метання булави, жінки, фінал. Анастасія Москаленко;

🥇 19:33. Плавання, S11 чоловіки, 400 метрів вільним стилем, фінал. Михайло Сербін, Данило Чуфаров;

20:11. Стрільба з лука. Чоловіки, 1/16 фіналу. Сергій Атаманенко (Україна) — Пйотр ван Монтагу (Бельгія);

🥇 20:57. Біг на 200 метрів, T37 жінки, фінал. Наталія Кобзар;

🥇 21:52. Метання ядра. F37 чоловіки, фінал. Микола Жабняк.

Усього 30 серпня у Парижі буде розіграно 59 комплектів медалей у 6 видах спорту.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту.