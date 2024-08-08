Вонгпаттанакіт завоювала золото Парижа-2024 з тхеквондо у вазі до 49 кг

Спортсменка з Тайланду Паніпак Вонгпаттанакіт здобула золоту медаль Олімпійських ігор-2024 з тхеквондо у вазі до 49 кг.

Для неї це друге олімпійське золото в кар'єрі — у Токіо-2020 Паніпак також була найкращою у цій ваговій категорії.

У вирішальній сутичці вона була сильнішою за китаянку Гоу Кін. Третє місце дісталося хорватці Олені Стойкович та представниці Ірану Мобіні Немазаде.

1. 🥇 Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд)

2. 🥈 Гуо Кін (Китай)

3. 🥉 Мобіна Немазаде (Іран)

3. 🥉 Олена Стойкович (Хорватія)

Варто сказати, що ще одна спортсменка з Таїланду Суроджана Камбао принесла своїй країні бронзову нагороду у важкій атлетиці у ваговій категорії до 49 кг.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.