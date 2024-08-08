Китаянка Чжіхуей вдруге поспіль стала олімпійською чемпіонкою у важкій атлетиці

Представниця Китаю Хоу Чжіхуей виграла золоту медаль у важкій атлетиці у ваговій категорії до 49 кілограм на Олімпійських іграх-2024.

У ривку китайська спортсменка показала 97 кг. Набагато краще їй вдався поштовх — 107 кг, що є новим олімпійським рекордом. На Олімпійських іграх у Токіо Чжіхуей також стала чемпіонкою.

1. 🥇 Хоу Чжіхуей (Китай) — 206

2. 🥈 Міхаела Камбей (Румунія) — 205

3. 🥉 Суроджана Камбао (Таїланд) — 200

Друге місце посіла румунка Міхаела Камбей — її показник всього на 1 кг менше, ніж у Хоу. Трійку замкнула Суроджана Камбао з Таїланду.

Для Китаю це було друге золото за день у важкій атлетиці. Лі Фабінь здобув перемогу у ваговій категорії до 61 кг.