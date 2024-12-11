Олімпійський чемпіон з метання диску хоче отримати контракт від клубу НФЛ

Чемпіон Олімпійських ігор 2024 року з метання диску ямаєць Рожер Стона спробує отримати контракт від клубу Національної футбольної ліги.

Про це пише BBC.

25-річний спортсмен, є одним із 14 спортсменів, відібраних для участі в програмі International Player Pathway (IPP) НФЛ у січні.

Програма являє собою 10-тижневий прискорений курс для спортсменів з усього світу, щоб набути навичок, необхідних для досягнення успіху в НФЛ, і дати їм можливість отримати місце в списку.

За його словами він ніколи серйозно не займався цим видом спорту.

"Якщо не рахувати Madden (cерія відеоігор), то не грав в американський футбол. Я провів своє дослідження. Я думаю, що багато чого може статися за ці вісім-десять тижнів. Я вірю, що є чудові тренери, які можуть мене багато чому навчити", – сказав Стона.

Нагадаємо, Роже не тільки виграв золото, а й встановив олімпійський рекорд.