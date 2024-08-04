Жіноча збірна США зі світовим рекордом виграла естафету 4х100 з плавання на Олімпіаді-2024. Китай виборов першість серед чоловіків
Жіноча збірна США зі світовим рекордом виграла естафету 4х100 комплексом з плавання на Олімпійських іграх 2024.
Американки пропливли майже на 4 секунди швидше за австралійок — 3:49,63. Бронзу завоювали спортсменки з Китаю.
1. 🥇 США — 3:49,63;
2. 🥈 Австралія — 3:53,11;
3. 🥉 Китай — 3:53,23.
А вже серед чоловіків у цій дисципліні першість завоювали Китайці, несподівано обійшовши фаворитів — збірну США, трійку замкнули господарі Олімпіади, Франція,
1. 🥇 Китай — 3:27,46;
2. 🥈 США — 3:28,01;
3. 🥉 Франція — 3:28,38.
Нагадаємо, напередодні збірна США в естафеті 4х100 у міксті також побила світовий рекорд, який втановили представники Великої Британії на Олімпіаді в Токіо-2020.
Нагадаємо, напередодні легендарна американська плавчиня Кейті Ледекі здобула чергове золото та тепер поділяє з Ларисою Латиніною перше місце серед жінок за кількістю перемог на Олімпіаді.
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