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Десь недопрацював: Беленюк прокоментував поразку в півфіналі Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 7 серпня, 23:10
Десь недопрацював: Беленюк прокоментував поразку в півфіналі Олімпійських ігор-2024

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вважає, що недостатньо добре вивчив іранця Алірезу Мохмадіпіані, якому поступився у півфіналі Парижа-2024.

Слова олімпійського чемпіона-2021 наводить "Суспільне".

"Що пішло не так? Пропустив дію, за останньою дією програв. Що можу сказати — нічого не можу сказати. Напевно, десь не достатньо вивчив свого суперника, хоча він може котити. Десь недопрацював.

Вранці буде зрозуміло, хто вийде у бронзовий фінал за третє місце. Чи то поляк Аркадіуш Кулинич, чи то колумбієць Карлос Муньйос, здається. Гадаю, що буде поляк Кулинич. Так, я вже з ним зустрічався. Непоганий борець, але тут слабких не буває", — сказав Беленюк.

Завтра, 8 серпня, Жан побореться за бронзу. Цей поєдинок стане останнім у його кар’єрі — напередодні в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону Беленюк підтвердив, що йде на пенсію.

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Жан Беленюк

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