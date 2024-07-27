Неймовірна перемога України над Марокко: огляд матчу Олімпійських ігор

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Марокко в межах другого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024

Огляд матчу

Олімпіада-2024. Футбольний турнір

Груповий етап. Другий тур. 27 липня

Україна — Марокко 2:1

Голи: Криськів (22), Краснопір (90) — Рахімі (64, пенальті)

Україна U-23: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк (Сич, 75), Рубчинський, Брагару (Очеретько, 65), Криськів (Таловєров, 65), Михайленко (Федор, 78), Хлань, Сікан (Краснопір, 65).

Марокко U-23: Мунір — Хакімі, Букамір, Таргаллін, Ель-Уахді, Річардсон, Ель-Аззузі (Накач, 87), Аззальзулі, Ель-Ханнусс, Бен Сегір (Ахомаш, 87), Рахімі (Мохуб, 87)

У третьому турі групового етапу Україна 30 липня зіграє проти Аргентини, а Марокко в паралельному поєдинку протистоятиме Іраку. Після двох турів у всіх чотирьох команд по три очки, у плейоф пройдуть перші два місця.