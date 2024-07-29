Ястремська не подужала сенсаційну колумбійку та вилетіла з Олімпіади
Українська тенісистка Даяна Ястремська (28) зазнала поразки від колумбійки Каміли Осоріо (83) у другому колі Олімпійських ігор-2024.
Матч тривав майже 2 години та завершився з рахунком 6:7, 6:4.
Цікаво, що обидві тенісистки за весь матч жодного разу не подали навиліт. Також відзначимо велику кількість подвійних в Осоріо — 8, але Даяна "компенсувала" це своїми невимушеними — їх було аж 45.
Олімпійські ігри-2024
Париж, Франція
Друге коло, 29 липня
Каміла Осоріо (Колумбія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(4), 6:4
Новина доповнюється...