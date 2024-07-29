Ястремська не подужала сенсаційну колумбійку та вилетіла з Олімпіади

Українська тенісистка Даяна Ястремська (28) зазнала поразки від колумбійки Каміли Осоріо (83) у другому колі Олімпійських ігор-2024.

Матч тривав майже 2 години та завершився з рахунком 6:7, 6:4.

Цікаво, що обидві тенісистки за весь матч жодного разу не подали навиліт. Також відзначимо велику кількість подвійних в Осоріо — 8, але Даяна "компенсувала" це своїми невимушеними — їх було аж 45.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Друге коло, 29 липня

Каміла Осоріо (Колумбія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(4), 6:4

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