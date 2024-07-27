ФІФА оштрафувала жіночу збірну Канади на Олімпійських іграх та дискваліфікувала тренерку

ФІФА зняла шість очок з жіночої збірної Канади на Олімпійських іграх-2024 через шпигунство за допомогою дронів.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

За інформацією TSN жіноча та чоловічі збірні Канади використовували дрони для запису закритих тренувань суперників протягом кількох років, зокрема під час Олімпіади-2020 у Токіо, коли канадійки виграли золото.

Через кілька днів після оприлюднення цих даних біля бази жіночої збірної Нової Зеландії затримали аналітика жіночої збірної Канади Джоуї Ломбарді, який знімав дроном тренування команди.

За порушення принципів чесної гри з канадської збірної зняли шість очок, а головну тренерку Бев Прістман, її асистентку та аналітика відсторонили на рік від футбольної діяльності. Зазначимо, що Канада, що виступає в групі A, на Іграх-2024 зберігає шанси вийти в плей-оф, для цього їм необхідно переграти Францію та Колумбію. У першому турі збірна Канади обіграла Нову Зеландію з рахунком 2:1.

Окрім того, Канадська футбольна асоціація вимушена виплатити штраф 200 тисяч швейцарських франків. Рішення ФІФА можуть оскаржити в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Нагадаємо, що змагання з футболу на Олімпійських іграх-2024 року проходять у Парижі та інших шести містах Франції з 24 липня по 10 серпня 2024 року. Окрім столиці Франції, змагання відбуваються в Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні