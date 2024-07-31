Польща перемогла Бразилію, Японія здолала Аргентину у 2 турі Олімпіади-2024 з волейболу

Сьогодні, 31 липня, відбулися 2 матчі другого туру групового етапу волейбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

У групі B Польща в напруженому матчі перемогла Бразилію, все вирішувалося у тай-брейку. А у групі C Японія не без проблем розібралася з Аргентиною.

Олімпійські ігри-2024, волейбол

Груповий етап, 2 тур

31 липня

Група B

Польща — Бразилія 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12)

Група C

Японія — Аргентина 3:1 (25:16, 25:22, 18:25, 25:23)

Нагадаємо, у першому турі Польща розгромно перемогла Єгипет, Бразилія поступилась Італії, Японія у тай-брейку програла Німеччині, а Аргентина не змогла нав'язати боротьбу США.

У груповому етапі команди зіграють по три матчі. У наступний етап пройдуть два перші місця кожного квартету та дві найкращі команди з 3 місць.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.