Італія перемогла Єгипет, Франція здолала Канаду в 1 турі Олімпіади-2024 з волейболу

Сьогодні, 30 липня, відбулися 4 матчі другого туру групового етапу волейбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Зокрема, у групі A Франція та Словенія розгромно перемогли Канаду та Сербію відповідно, Італія впевнено здолала Єгипет у групі B, а США у напруженому матчі вирвали перемогу в Німеччини у квартеті С.

Олімпійські ігри-2024, волейбол

Груповий етап, 2 тур

30 липня

Група B

Італія — Єгипет 3:0 (25:15, 25:16, 25:20)

Група C

США — Німеччина 3:2 (25:21, 25:17, 17:25, 20:25, 15:11)

Група A

Словенія — Сербія 3:0 (25:21, 25:19, 25:19)

Франція — Канада 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

Нагадаємо, у першому турі Словенія та Франція перемогли Канаду та Сербію, Італія здолала Бразилію, Німеччина і США здолали Японію та Аргентину, а Єгипет поступився Польщі.

У груповому етапі команди зіграють по три матчі. У наступний етап пройдуть два перші місця кожного квартету та дві найкращі команди з 3 місць.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.