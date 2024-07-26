Вадим Гутцайт: Це буде одне з найкращих відкриттів на Олімпійських іграх

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт перед відкриттям Олімпійських ігор 2024 дав інтерв'ю кореспонденту Чемпіона Олександру Гливинському.

— Які Ваші враження від поселення та атмосфери на Олімпійських іграх у Парижі?

— Хочу подякувати французькій стороні, організаторам. Звісно, що за тиждень сюди приїхав наш штаб. Всі, хто працюватимуть у штабі, кожного дня зустрічають наших спортсменів. Організували все що потрібно для нашої збірної. Всі спортсмени задоволені, бо ми всі тут знаходимось для того, щоб у наших спортсменів не було жодних питань, жодних проблем. Щоб вони спокійно знали, що вони снідають, коли вони тренуються, де змагаються. Тому ми організували всі ці питання. Сьогодні відкриття Олімпійських ігор, весь світ побачить український прапор. Завтра почнуться змагання, будемо вболівати та бажати нашим спортсменам успіхів.

Читайте також : пояснюємо Усе, що потрібно знати про Олімпійські ігри 2024

— Ця пресконференція важлива для представлення місії України на цих Олімпійських іграх. Чи очікували такої уваги, що запитують Вас іноземні журналісти? Чи є в них розуміння того, що трапилося в нас?

— Це наша місія — розповідати й ще раз нагадувати всьому світу про те, що відбувається в Україні. Що нам потрібна підтримка, що нам потрібна допомога. Що нам потрібно захищати наше небо, тому що кожного дня летять ракети й вбивають українців. Тому дуже важливою була сьогоднішня пресконференція. Ми ще раз із нашими олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу та Європи нагадали всьому світу через представників іноземних ЗМІ про те, що відбувається в Україні. Ми подякували нашим Збройним силам України, завдяки яким ми тут присутні. Тому вкрай важливо, це наша місія — нагадати ще раз, що Україна вистоїть, що нам потрібно боротися і що ми потребуємо допомоги.

Ольга Харлан, Еліна Світоліна, Вадим Гутцайт, Михайло Романчук, Анастасія Коженкова та Олексій Середа Getty Images

— Як приймали рішення, хто саме буде нести прапор України на відкритті Ігор?

— Це ж з урахуванням умов, коли в кого змагання, хто має бажання... Звісно, що ми порадились із Національним олімпійським комітетом, з комісією атлетів про те, хто найкращий, хто в селищі, бо на сьогодні не всі заселилися. У багатьох видах спорту атлети досі знаходяться на тренувальних зборах. Ми обирали того, хто готовий. Це було дуже важливо, тому що, я впевнений, що ця Олімпіада особлива, бо вона відбувається під час війни. Нам потрібно ще раз показати, що ми вижили, вистояли, ми є і будемо. Такі спортсмени, як Еліна Світоліна, призерка Олімпійських ігор, одна з кращих тенісисток світу... Михайло Романчук — двічі призер Олімпіади. Це достойні люди, які понесуть на відкритті наш прапор. І наші всі українці, Збройні сили, які нас боронять, будуть раді, коли побачать наш прапор.

— Зрозуміло, що медалі важливо здобувати, але це спорт, тут немає нічого гарантованого. Наскільки на Вас тисне здобуття медалей на цій Олімпіаді?

— Важливо. Ми приїхали на Олімпіаду. Важливо показати політично, що ми вижили й стоїмо на своїй землі, виборюємо незалежність. Але ж це Олімпіада. Важливо, щоб наші спортсмени підіймали прапор, коли будуть перемагати або ставати призерами. Я відчуваю, що все буде добре. На мою думку, в нашій команді є багато конкурентоспроможних спортсменів, які можуть боротися за призові місця та найвищі нагороди. Буду вболівати й вірити в кожного спортсмена.

— Відкриття вперше буде у човнику на річці. Як Ви це сприймаєте? У Вас було чимало відкриттів у різному статусі... Як Ви гадаєте, яким воно буде, можливо, вже щось знаєте?

— Думаю, це буде одне з найкращих відкриттів на Олімпійських іграх. Це реально цікаво, що кожна команда буде плисти у своєму човні. Хочу подякувати організаторам, Міжнародному олімпійському комітету, що буде таке цікаве відкриття і на ньому буде український прапор.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю в телеграм-каналі Champion.com.ua.