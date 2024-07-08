Збірна України здобула три додаткові ліцензії на Олімпіаду-2024

Збірна України з боротьби здобула ще три ліцензії на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє НОК України.

Сталось це через перерозподіл квот збірної Росії, яка відмовилась від участі в Іграх. В результаті три представники України у вільній боротьбі отримали олімпійські ліцензії: Василь Михайлов (86 кг), Олександр Хоцяновський (125 кг) та Манола Скобельська (68 кг).

Загалом було перерозподілено 10 квот, Україна отримала три з них. Сталося це завдяки тому, що спортсмени перебували на перших непрохідних позиціях у своїх вагових категоріях.

Варто зазначити, що ліцензії, здобуті Михайловим, Хоцяновським та Скобельською, є неіменними. Тренерський штаб збірної України може у підсумку визначити інших спортсменів на Ігри.

Загалом на Олімпіаді в Парижі Україна буде представлена дев'ятьма борцями.

Раніше Вадим Гутцайт та Матвій Бідний звернулися до МОК з доказами підтримки війни російськими атлетами, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2024 в Парижі.