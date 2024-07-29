Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Харлан стартувала з перемоги над представницею Японії на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко , Денис Шаховець — 29 липня, 11:39
Харлан стартувала з перемоги над представницею Японії на Олімпіаді-2024

Українська шаблістка Ольга Харлан стартувала в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/16 фіналу 32-річна українка перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії — 15:9.

Суперниця Харлан в 1/8 фіналу визначиться згодом. Українка є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016.

Нагадаємо, раніше інша українська шаблістка Олена Кравацька стартувала з перемоги на Олімпіаді у Парижі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього дня Олімпійських ігор у Парижі.

Ольга Харлан Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Ольга Харлан

Олімпійські ігри-2024. Легендарні Харлан і Білодід боротимуться за медалі: розклад виступу українців 29 липня
Харлан: Зроблю все можливе, щоб привезти додому медаль
Відомий журналіст прогнозує Україні рекордну кількість медалей на Олімпійських іграх
Світоліна, Магучіх, Білодід: за ким з українських олімпійців найбільше стежать в Instagram
Харлан: Хочеться прочитати заголовок, що я стала трикратною олімпійською чемпіонкою

Останні новини