Харлан стартувала з перемоги над представницею Японії на Олімпіаді-2024

Українська шаблістка Ольга Харлан стартувала в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/16 фіналу 32-річна українка перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії — 15:9.

Суперниця Харлан в 1/8 фіналу визначиться згодом. Українка є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016.

Нагадаємо, раніше інша українська шаблістка Олена Кравацька стартувала з перемоги на Олімпіаді у Парижі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього дня Олімпійських ігор у Парижі.