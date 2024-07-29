Олімпійські ігри-2024. Легендарні Харлан і Білодід боротимуться за медалі: розклад українців виступу українців 29 липня
29 липня, у третій день Олімпійських ігор-2024 в Парижі українські атлети змагатимуться за медалі в 6 видах програми: фехтуванні, маунтебайку, стрибках у воду, плаванні та спортивній гімнастиці.
Слід відзначити, що в боротьбу за медалі вступає важка артилерія, претендентки на медалі Дар'я Білодід і Ольга Харлан.
Також вирішальну гру за вихід у плейоф зіграє футбольна збірна України. Суперник — Аргентина.
Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань
Розклад українців 29 липня
🥇10:00. Фехтування, жінки. Шабля. 1/32 фіналу. Олена Кравацька — Сосен Будіаф (Алжир).
10:15. Кульова стрільба, мікст. Пневматичний пістолет, 10 м. Олена Костевич, Віктор Банькін.
🥇11:00. Дзюдо, жінки (57 кг). 1/16 фіналу. Нері Тібва — Дар'я Білодід.
11:00. Настільний теніс, чоловіки. 1/32 фіналу. Ярослав Жмуденко — Фань Чжендунь (Китай).
🥇11:25. Фехтування, жінки. Шабля, 1/16 фіналу. Шіхомі Фукусіма (Японія) — Ольга Харлан; Джон Хайон (Корея) — Аліна Комащук. 1/8 фіналу — 15:55. Чвертьфінали — 16:55. Півфінали — 20:00. Фінал — 22:45.
🥇12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхронні стрибки з вишки, 10 м. Фінал. Олексій Середа, Кирило Болюх.
🥇12:24. Плавання, жінки. 100 м на спині. Попередні запливи. Ніка Шарафутдінова. Півфінали — 21:57. Фінал — 22:25.
13:00. Теніс, жінки. 1/16 фіналу. Клара Бюрель — Марта Костюк.
14:30. Теніс, жінки. 1/16 фіналу. Каміло Осоріо (Колумбія) — Даяна Ястремська.
🥇15:10. Велоспорт, чоловіки. Маунтенбайк, крос. Олександр Гудима.
16:00. Теніс, жінки. Парний розряд, 1/16 фіналу. Надія Кіченок/Людмила Кіченок — Ван Синьюй/Чжен Сайсай (Китай).
17:50. Бокс, чоловіки (+92 кг). 1/8 фіналу. Теремоана Теремоана (Австралія) — Дмитро Ловчинський.
18:00. Футбол, чоловіки. Груповий етап, 3 тур. Україна — Аргентина.
🥇18:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Командна першість. Фінал. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах.
20:00. Теніс, жінки. 1/16 фіналу. Джессіка Пегула (США) — Еліна Світоліна.
На думку бейтингового оператора Favbet, Дар'я Білодід має беззаперечні шанси пробитися до фіналу (коефіцієнт — 1,14) турніру дзюдоїсток. Також букмекери вважають, що Ольга Харлан зможе здобути медаль в особистій першості шаблісток.
Загалом у третій день Олімпійських ігор буде розіграно 18 комплектів медалей у 10 видах спорту.
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