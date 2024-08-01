Українка Литвиненко, попри поразку у чвертьфіналі Парижа-2024, може повторити бронзовий шлях Білодід

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, яка виступає у ваговій категорії до 78 кілограмів, програла чвертьфінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

20-річна українка, для якої це дебютна Олімпіада в кар'єрі, поступилася італійці Алісі Белланді, отримавши три шидо за пасивність, через що була дискваліфікована. Цікаво, що раніше таким же способом 29 липня програла інша українка Дар'я Білодід в 1/8 фіналу вагової категорії до 57 кілограмів.

Але якщо для Білодід Ігри у Парижі вже завершені, то Єлизавета Литвиненко ще має шанс зачепитися бодай за бронзову нагороду. І тут у певної категорії вболівальників виникає запитання: яким чином? Адже в абсолютній більшості видів спорту поразка на стадії 1/4 фіналу закриває шлях до медалей...

Все через олімпійський регламент змагань із дзюдо. Він передбачає, що учасниці, які програли у чвертьфіналах, потрапляють до втішних сутичок за право поборотися за бронзу. І переможець цього втішного поєдинку вийде у бронзовий фінал — на спортсменку, яка програла в півфіналі.

Єлизавета Литвиненко НОК України

Цікаво, що вищезгадана Дар'я Білодід на Іграх-2020 у Токіо, які відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу, схожим чином виграла поки єдину олімпійську медаль України в жіночому дзюдо. Програвши в півфіналі, титулована українка в матчі за бронзу здолала тріумфаторку втішної сутички — Шіру Рішоні з Ізраїлю.

Якби на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі Білодід дісталася хоча б стадії чвертьфіналу, вона б могла спробувати зачепитися за нагороду. Однак, згідно з регламентом, поразка в 1/8 фіналу позбавляє спортсмена подальшої участі в турнірі.

Тож нам залишається вболівати сьогодні за Єлизавету Литвиненко у втішній сутичці з п'ятим номером світового рейтингу Ма Чженчжао з Китаю. Орієнтовний час початку — після 17:00 за Києвом. У разі перемоги, юна українка зможе ввечері посперечатися за бронзу зі спортсменкою, яка програє у півфінальному протистоянні між німкенею Анною-Марією Вагнер та Ланір Інбар з Ізраїлю.

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