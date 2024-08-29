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Україна здолала збірну Єгипту у груповому раунді голболу на Паралімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 29 серпня, 15:52
Україна здолала збірну Єгипту у груповому раунді голболу на Паралімпіаді-2024
Чоловіча збірна України з голболу
НКСІУ

Чоловіча збірна України з голболу стартувала з перемоги над Єгиптом у груповому раунді Паралімпіади-2024.

Матч закінчився із рахунком 6:3.

Після першого раунду Україна очолює групу, випереджаючи Китай завдяки різниці м'ячів. Наступний матч за участі українців відбудеться завтра, 30 серпня. Українська команда зіграє проти Японії, гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Паралімпійські ігри-2024
Голбол, груповий етап
Група B

Україна — Єгипет 6:3

Голи: 1:0 — Олійник, 2:0 — Жигалін, 3:0 — Олійник, 3:1 — Омар, 4:1 — Олійник, 4:2 — Саєд, 5:2 — Олійник, 5:3 — Омар, 6:3 — Стрельчик.

Зазначимо, що голбол — це спортивна гра, в якій команда з трьох гравців повинна закинути м'яч з вбудованим дзвоником у ворота суперника.

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