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🥈 Коль виграв для України першу медаль Паралімпіади-2024

Денис Шаховець — 29 серпня, 19:02
🥈 Коль виграв для України першу медаль Паралімпіади-2024
Антон Коль
Getty Images

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S1.

34-річний українець Антон Коль подолав дистанцію другим, ставши срібним призером і вигравши для України першу нагороду на цих змаганнях.

Для Коля це п'ята в кар'єрі нагорода Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 він також став срібним призером у цій дисципліні та бронзовим на 50-метрівці, а в Ріо-2016 здобув дві бронзи — на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.

Плавання. 100 метрів на спині, чоловіки. S1:

1. 🥇 Каміль Отовскі (Польща) — 2:17,85

2. 🥈 Антон Коль (Україна) — 2:33,49

3. 🥉 Франческо Беттелла (Італія) — 2:33,82

Зазначимо, що в класі S1 виступають спортсмени з найскладнішими фізичними порушеннями опорно-рухового апарату.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту.

За всіма подіями першого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.

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