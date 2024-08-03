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Як Харлан та компанія перемогли японок та гарантували Україні медаль Олімпіади-2024

Денис Шаховець — 3 серпня, 16:20
Getty Images
Як Харлан та компанія перемогли японок та гарантували Україні медаль Олімпіади-2024

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх 2024 у Парижі в межах жіночого командного турніру з фехтування на шаблях відбудеться протистояння 1/2 фіналу між збірними України та Японії.

"Синьо-жовті" представлені наступним складом: Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Крім того, у запасі є Юлія Бакастова.

Поєдинок за вихід у фінал розпочнеться о 16:20 за київським часом. Переможниці гарантують собі як мінімум срібні нагороди, а команда, що програє, вийде в бронзовий фінал.

Чемпіон проведе текстову трансляцію протистояння.

У фіналі українкам протистоятимуть шаблістки з Південної Кореї. Поєдинок розпочнеться сьогодні о 20:00 за Києвом.

45:32. Україна виграла цей поєдинок та гарантувала собі як мінімум срібло!!!

44:32. Лишаться один удар!

43:31. Два удари відділяють Ольгу Харлан та компанію від виходу у фінал!

42:31. Харлан не залишає шансів суперниці!

40:31. Комащук робить завершальний укол у цьому поєдинку! Виходить на доріжку Харлан, залишається 5 уколів до перемоги й виходу у фінал!

39:31. Ще двічі Комащук вийшла переможницею!

37:31. Комащук бере ще один бал! Ще три уколи й включиться Харлан!

36:31. Японка проводить дві вдалі атаки.

36:29. Комащук першою влучає у суперницю!

35:29. Бакастова робить ще один удар! Далі черга Аліни Комащук.

34:29. Один удар лишається до перезмінки.

33:28. Японка повертає розрив у п'ять уколів. Утім, українки мають все одно комфортну перевагу.

32:26. Бакастова починає добре.

У паралельному поєдинку Південна Корея несподівано виграє у Франції з рахунком 30:23.

30:25. Українка робить три удари поспіль і передає естафету Бакастовій. Україна попереду на п'ять балів.

27:25. Японка проводить дві вдалі атаки.

27:23. Повертається гандикап у чотири бали.

25:23. Наступною фехтує Комащук. Починає вона не надто вдало.

25:22. Харлан робить відрив від суперниць!

Заміна: у сьомому поєдинку замість Кравацької фехтуватиме Бакастова.

21:21. Рахунок рівний

19:21. Харлан скорочує розрив у рахунку.

18:21. Поки по одному уколу зробили Харлан та Фукушіма.

Наступною фехтуватиме Ольга Харлан.

17:20. Такашіма виводить японок вперед.

17:17. Рахунок вже рівний.

16:14. Кравацька починає не надто вдало.

Далі фехтуватиме знову Олена Кравацька.

15:11. Комащук ще два удари наносить! Україна попереду після третини протистояння!

13:11. Залишається гандикап у два уколи.

11:9. По одному уколу від спортсменок.

10:8. Кравацька два удари поспіль першою наносить! Естафету переймає Аліна Комащук.

8:8. Японка знову вирівнює рахунок.

7:6. Кравацька виводить Україну знову вперед.

5:5. Японки зрівняли.

Харлан виграє свій поєдинок 5:3! Другою фехтуватиме Кравацька!

Першою фехтує Ольга Харлан.

Поєдинок розпочався!

Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET досить високо оцінює шанси українок на золоті нагороди — коефіцієнт 2,50. Шанси японок стати олімпійськими чемпіонками оцінюються у 20,00. Головним фаворитом турніру є Франція — 1,70.

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