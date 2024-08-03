Як Харлан та компанія перемогли японок та гарантували Україні медаль Олімпіади-2024

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх 2024 у Парижі в межах жіночого командного турніру з фехтування на шаблях відбудеться протистояння 1/2 фіналу між збірними України та Японії.
"Синьо-жовті" представлені наступним складом: Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Крім того, у запасі є Юлія Бакастова.
Поєдинок за вихід у фінал розпочнеться о 16:20 за київським часом. Переможниці гарантують собі як мінімум срібні нагороди, а команда, що програє, вийде в бронзовий фінал.
Чемпіон проведе текстову трансляцію протистояння.
У фіналі українкам протистоятимуть шаблістки з Південної Кореї. Поєдинок розпочнеться сьогодні о 20:00 за Києвом.
45:32. Україна виграла цей поєдинок та гарантувала собі як мінімум срібло!!!
44:32.
Лишаться один удар!
43:31.
Два удари відділяють Ольгу Харлан та компанію від виходу у фінал!
42:31.
Харлан не залишає шансів суперниці!
40:31. Комащук робить завершальний укол у цьому поєдинку! Виходить на доріжку Харлан, залишається 5 уколів до перемоги й виходу у фінал! 39:31.
Ще двічі Комащук вийшла переможницею!
37:31. Комащук бере ще один бал! Ще три уколи й включиться Харлан! 36:31.
Японка проводить дві вдалі атаки.
36:29.
Комащук першою влучає у суперницю!
35:29. Бакастова робить ще один удар! Далі черга Аліни Комащук. 34:29.
Один удар лишається до перезмінки.
33:28.
Японка повертає розрив у п'ять уколів. Утім, українки мають все одно комфортну перевагу.
32:26.
Бакастова починає добре.
У паралельному поєдинку Південна Корея несподівано виграє у Франції з рахунком 30:23.
30:25. Українка робить три удари поспіль і передає естафету Бакастовій. Україна попереду на п'ять балів. 27:25.
Японка проводить дві вдалі атаки.
27:23.
Повертається гандикап у чотири бали.
25:23.
Наступною фехтує Комащук. Починає вона не надто вдало.
25:22. Харлан робить відрив від суперниць! Заміна: у сьомому поєдинку замість Кравацької фехтуватиме Бакастова. 19:21.
Харлан скорочує розрив у рахунку.
18:21.
Поки по одному уколу зробили Харлан та Фукушіма.
Наступною фехтуватиме Ольга Харлан.
17:20.
Такашіма виводить японок вперед.
17:17.
Рахунок вже рівний.
16:14.
Кравацька починає не надто вдало.
Далі фехтуватиме знову Олена Кравацька.
15:11. Комащук ще два удари наносить! Україна попереду після третини протистояння! 13:11.
Залишається гандикап у два уколи.
11:9.
По одному уколу від спортсменок.
10:8.
Кравацька два удари поспіль першою наносить! Естафету переймає Аліна Комащук.
8:8.
Японка знову вирівнює рахунок.
7:6.
Кравацька виводить Україну знову вперед.
Харлан виграє свій поєдинок 5:3! Другою фехтуватиме Кравацька!
Першою фехтує Ольга Харлан.
Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET досить високо оцінює шанси українок на золоті нагороди — коефіцієнт 2,50. Шанси японок стати олімпійськими чемпіонками оцінюються у 20,00. Головним фаворитом турніру є Франція — 1,70.
Також наш сайт проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
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