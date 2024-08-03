Як Харлан та компанія перемогли японок та гарантували Україні медаль Олімпіади-2024

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх 2024 у Парижі в межах жіночого командного турніру з фехтування на шаблях відбудеться протистояння 1/2 фіналу між збірними України та Японії.

"Синьо-жовті" представлені наступним складом: Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Крім того, у запасі є Юлія Бакастова.

Поєдинок за вихід у фінал розпочнеться о 16:20 за київським часом. Переможниці гарантують собі як мінімум срібні нагороди, а команда, що програє, вийде в бронзовий фінал.

Чемпіон проведе текстову трансляцію протистояння.

У фіналі українкам протистоятимуть шаблістки з Південної Кореї. Поєдинок розпочнеться сьогодні о 20:00 за Києвом. 45:32. Україна виграла цей поєдинок та гарантувала собі як мінімум срібло!!! 44:32. Лишаться один удар! Лишаться один удар! 43:31. Два удари відділяють Ольгу Харлан та компанію від виходу у фінал! Два удари відділяють Ольгу Харлан та компанію від виходу у фінал! 42:31. Харлан не залишає шансів суперниці! Харлан не залишає шансів суперниці! 40:31. Комащук робить завершальний укол у цьому поєдинку! Виходить на доріжку Харлан, залишається 5 уколів до перемоги й виходу у фінал! 39:31. Ще двічі Комащук вийшла переможницею! Ще двічі Комащук вийшла переможницею! 37:31. Комащук бере ще один бал! Ще три уколи й включиться Харлан! 36:31. Японка проводить дві вдалі атаки. Японка проводить дві вдалі атаки. 36:29. Комащук першою влучає у суперницю! Комащук першою влучає у суперницю! 35:29. Бакастова робить ще один удар! Далі черга Аліни Комащук. 34:29. Один удар лишається до перезмінки. Один удар лишається до перезмінки. 33:28. Японка повертає розрив у п'ять уколів. Утім, українки мають все одно комфортну перевагу. Японка повертає розрив у п'ять уколів. Утім, українки мають все одно комфортну перевагу. 32:26. Бакастова починає добре. Бакастова починає добре. У паралельному поєдинку Південна Корея несподівано виграє у Франції з рахунком 30:23. 30:25. Українка робить три удари поспіль і передає естафету Бакастовій. Україна попереду на п'ять балів. 27:25. Японка проводить дві вдалі атаки. Японка проводить дві вдалі атаки. 27:23. Повертається гандикап у чотири бали. Повертається гандикап у чотири бали. 25:23. Наступною фехтує Комащук. Починає вона не надто вдало. Наступною фехтує Комащук. Починає вона не надто вдало. 25:22. Харлан робить відрив від суперниць! Заміна: у сьомому поєдинку замість Кравацької фехтуватиме Бакастова. 21:21. Рахунок рівний Рахунок рівний 19:21. Харлан скорочує розрив у рахунку. Харлан скорочує розрив у рахунку. 18:21. Поки по одному уколу зробили Харлан та Фукушіма. Поки по одному уколу зробили Харлан та Фукушіма. Наступною фехтуватиме Ольга Харлан. 17:20. Такашіма виводить японок вперед. Такашіма виводить японок вперед. 17:17. Рахунок вже рівний. Рахунок вже рівний. 16:14. Кравацька починає не надто вдало. Кравацька починає не надто вдало. Далі фехтуватиме знову Олена Кравацька. 15:11. Комащук ще два удари наносить! Україна попереду після третини протистояння! 13:11. Залишається гандикап у два уколи. Залишається гандикап у два уколи. 11:9. По одному уколу від спортсменок. По одному уколу від спортсменок. 10:8. Кравацька два удари поспіль першою наносить! Естафету переймає Аліна Комащук. Кравацька два удари поспіль першою наносить! Естафету переймає Аліна Комащук. 8:8. Японка знову вирівнює рахунок. Японка знову вирівнює рахунок. 7:6. Кравацька виводить Україну знову вперед. Кравацька виводить Україну знову вперед. 5:5. Японки зрівняли. Харлан виграє свій поєдинок 5:3! Другою фехтуватиме Кравацька! Першою фехтує Ольга Харлан. Поєдинок розпочався!

Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET досить високо оцінює шанси українок на золоті нагороди — коефіцієнт 2,50. Шанси японок стати олімпійськими чемпіонками оцінюються у 20,00. Головним фаворитом турніру є Франція — 1,70.

Також наш сайт проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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