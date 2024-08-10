Бах зробив важливу щодо свого майбутнього на посаді голови МОК

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах залишить свою посаду в березні 2025 року.

Про це 70-річний німецький діяч заявив на зустрічі з членами МОК у Парижі.

"Нові часи потребують нових лідерів", — лаконічно прокоментував Бах своє рішення.

Томас очолює МОК з вересня 2013 року. Він став першим в історії олімпійським чемпіоном, який обійняв посаду голови комітету. На Олімпіаді-1976 у Монреалі Томас здобув золоту медаль у складі збірної Німеччини з фехтування.