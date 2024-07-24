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Таловєров: ЛАСК спершу казав обирати між Євро та Олімпіадою

Микола Дендак — 24 липня, 17:00
Таловєров: ЛАСК спершу казав обирати між Євро та Олімпіадою

Захисник австрійського ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров повідомив, що його команда спершу казала обирати між Євро-2024 та Олімпіадою.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Мудрик, Трубін та Судаков мене дуже підтримують, щодня питають, як наші тренування, як ми себе почуваємо. Їхня підтримка дуже важлива. Звісно, я засмучений, що вони не тут, але це життя. Клуби відповіли ні — що ми можемо зробити? Проте у нас зібралася гарна команда, яка працює на 120%.

ЛАСК мав дуже багато питань. Клуб спочатку мені казав обирати між Євро та Олімпіадою, але я ще взимку почав працювати над цим. Дуже щасливий, що вдалося домовитися з ЛАСКом", — сказав гравець.

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 липня, олімпійська збірна України з Таловєровим у заявці зіграє перший матч на Іграх-2024. Суперником стане Ірак. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Також Максим брав участь на Євро-2024, де Україна посіла останнє місце у групі та вилетіла з турніру, попри рекордну для себе кількість очок.

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Максим Таловєров

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