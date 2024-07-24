Таловєров — про призначене пенальті: Він 100% пірнав

Захисник олімпійської збірної України з футболу Максим Таловєров вважає, що Айман Хуссейн пірнав у епізоді з призначеним пенальті в матчі першого туру групового етапу олімпійського турніру в Парижі проти Іраку (2:1).

Про це Таловєров розповів Суспільному після поєдинку.

"Пенальті? Насправді я ще не дивився відео. Вважаю, що може й трохи підштовхнув його, але він 100% пірнав. Звісно, я передивлюся, може це моя помилка, якщо це пенальті. Але вважаю, що це точно не жовта картка. Звісно, я дуже засмучений, бо не маю права робити такі помилки, якщо там насправді пенальті. Засмучений та перепрошую у команди. Якщо це пенальті, то мені дуже прикро", — сказав Таловєров.

Зазначимо, що після пенальті Ірак зрівняв рахунок у поєдинку, а пізніше і вирвав перемогу.

У наступному матчі олімпійська збірна України зіграє проти команди Марокко. Гра відбудеться 27 липня та розпочнеться о 18:00 за Києвом.