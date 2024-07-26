Каррі: Золото на Олімпіаді багато означатиме для мене

Гравець збірної США з баскетболу Стефен Каррі заявив, що золото на Олімпійських іграх-2024 буде для нього важливим досягненням.

Слова 36-річного гравця цитує Andscape.

"Це багато означатиме для мене. Ви зобов’язуєтеся зробити щось подібне. Ви розумієте, який виклик перед нами. Це історично. Олімпійська сцена має велику історію, яка пройшла у цьому виді спорту. З 1992 року, коли грала команда Dream Team, і до сьогодні США мали абсолютне домінування, наше завдання продовжувати це. Тож будьте на цьому п’єдесталі, слухайте національний гімн та отримуйте золоті медалі. Таке бачення. Ось чому я тут", — сказав Каррі.

Зазначимо, що Стефен вперше у кар'єрі візьме участь на Олімпіаді. Він грав за збірну США у 2010 і 2014 роках на чемпіонаті світу. Однак, пропустив три олімпійські змагання через різні причини.

Паризький баскетбольний турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня. Нагадаємо, США є переможцем останніх чотирьох Олімпіад. Готує команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

Раніше стало відомо, що Леброн Джеймс стане першим баскетболістом в історії, який буде нести прапор США на Олімпійських іграх.