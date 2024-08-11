Олімпійська арифметика: скільки Україна виплатить своїм чемпіонам і призерам

На Олімпійських іграх в Парижі українці завоювали 12 медалей — 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.

Олімпійськими чемпіонами в Парижі стали 6 українців. Першу золоту медаль виграла наша жіноча збірна з фехтування (шабля, команда першість) у складі 33-річної Ольги Харлан, 32-річної Олени Кравацької, 31-річної Аліни Комащук та 28-річної Юлії Бакастової. Всі вони отримають по 125 тисяч доларів.

Друга найвища нагорода в активі 22-річної легкоатлетки Ярослави Магучіх (стрибки у висоту). Третя у 29-річного боксера Олександра Хижняка. Також 50 відсотків від премії спортсменів (62 500 доларів) виплатять їхнім тренерам.

Сумарно наші олімпійські чемпіони отримають премію в розмірі 725 тисяч доларів, а їхні тренери — 362 500 доларів. Всього 1 087 500 доларів.

Срібні медалі здобули 31-річний Сергій Куліш (кульова стрільба, пневматична рушниця, 50 метрів), 21-річний Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси), 25-річний Парвіз Паша-огли Насібов (греко-римська боротьба), 25-річна Ірина Коляденко (жіноча боротьба), 27-річна Людмила Лузан та 26-річна Анастасія Рибачок (гребля, каное-двійки, 500 метрів). Сумарно срібні призери Олімпійських ігор в Парижі отримають премії від держави в розмірі 600 тисяч доларів, а їх тренери — 300 тисяч. Всього 900 000 долларів

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок Getty Images

Бронзові нагороди завоювали Ольга Харлан (фехтування, шабля, особиста першість), 29-річна Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту), 23-річний Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота), 33-річний Жан Беленюк (греко-римська боротьба). Сумарно бронзові призери Олімпіди-2024 отримають премії в розмірі 320 тисяч доларів, а їхні тренери — 160 тисяч доларів. Всього 480 000 доларів

Олімпійські призові (разом з тренерами):

Золоті медалі — 1 087 500 доларів

Срібні медалі — 900 000 доларів

Бронзові медалі — 480 000 доларів

Всього — 2 467 500 доларів

Найбільшу премію від держави отримає Ольга Харлан — 205 тисяч доларів, адже окрім перемоги в командних змаганнях вона також виборола бронзову нагороду в особистій першості. Але призові Олександра Хижняка складуть навіть більше — 125 тисяч від держави та 100 від Олександра Усика. Ярослава Магучіх отримає 175 тисяч доларів (125 від України й 50 тисяч від World Athletics)

Нагадаємо, за олімпійське "золото" наш уряд виплачує премію 125 тисяч доларів, за срібну медаль — 100 тисяч, за бронзову — 80 тисяч.

Максим Розенко, Чемпіон з Парижа

Відповідальний редактор — Денис Шаховець