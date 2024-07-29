Ліхао здобув золоту медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на Олімпіаді-2024
Китайський спортсмен Шен Ліхао здобув золоту медаль у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів на Олімпійських іграх-2024.
Друге місце посів представник Швеції Віктор Ліндгрен, срібло здобув Міран Марічіч із Хорватії.
Раніше китаєць вже став чемпіоном у міксті разом із Хуанг Ютінг, яка здобула срібло в жіночих змаганнях. Для Шена це другі Олімпійські ігри, у Токіо-2020 він забрав срібло змагань.
- 🥇 Шен Ліхао (Китай)
- 🥈 Віктор Ліндгрен (Швеція)
- 🥉 Міран Марічіч (Хорватія)
Зазначимо, що українець Сергій Куліш не зміг пробитися у фінал у чоловічій кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів на Олімпіаді-2024.
Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію третього дня Олімпійських ігор-2024.