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Ліхао здобув золоту медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 29 липня, 15:19
Ліхао здобув золоту медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на Олімпіаді-2024

Китайський спортсмен Шен Ліхао здобув золоту медаль у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів на Олімпійських іграх-2024.

Друге місце посів представник Швеції Віктор Ліндгрен, срібло здобув Міран Марічіч із Хорватії.

Раніше китаєць вже став чемпіоном у міксті разом із Хуанг Ютінг, яка здобула срібло в жіночих змаганнях. Для Шена це другі Олімпійські ігри, у Токіо-2020 він забрав срібло змагань.

  1. 🥇 Шен Ліхао (Китай)
  2. 🥈 Віктор Ліндгрен (Швеція)
  3. 🥉 Міран Марічіч (Хорватія)

Зазначимо, що українець Сергій Куліш не зміг пробитися у фінал у чоловічій кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію третього дня Олімпійських ігор-2024.

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