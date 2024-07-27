Ротань: Є шанс виправитися

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань розповів про підготовку до протистояння з марокканцями у другому турі групового етапу футбольного турніру Ігор-2024.

Слова керманича "синьо-жовтих" наводить Суспільне Спорт.

"Готуємося у звичайному режимі. Що стосується матчу, який минув — маємо його забути. Тим паче, що приводу сильно переживати немає, у нас є завтрашня гра, маємо про неї думати. А те, що сталося — це спорт. Вважаю, що за грою ми виграли матч, якщо брати загалом за всіма показниками. У футболі таке трапляється.

Найголовніше — є шанс виправитися, і я вважаю, якщо ми будемо продовжувати у тому ж дусі прагнути [до перемоги] — ми обов'язково будемо перемагати, і все буде добре. Все направлене на те, щоб виправити ситуацію. Суперник більш ніж гідний, тому налаштовуємося і готуємося до завтрашнього бою".