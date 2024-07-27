Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Ротань: Є шанс виправитися

Денис Шаховець — 27 липня, 07:20
Ротань: Є шанс виправитися

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань розповів про підготовку до протистояння з марокканцями у другому турі групового етапу футбольного турніру Ігор-2024.

Слова керманича "синьо-жовтих" наводить Суспільне Спорт.

"Готуємося у звичайному режимі. Що стосується матчу, який минув — маємо його забути. Тим паче, що приводу сильно переживати немає, у нас є завтрашня гра, маємо про неї думати. А те, що сталося — це спорт. Вважаю, що за грою ми виграли матч, якщо брати загалом за всіма показниками. У футболі таке трапляється.

Найголовніше — є шанс виправитися, і я вважаю, якщо ми будемо продовжувати у тому ж дусі прагнути [до перемоги] — ми обов'язково будемо перемагати, і все буде добре. Все направлене на те, щоб виправити ситуацію. Суперник більш ніж гідний, тому налаштовуємося і готуємося до завтрашнього бою".

Матч Україна — Марокко відбудеться у суботу, 27 липня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. У першому турі підопічні Руслана Ротаня програли Іраку (1:2).

Руслан Ротань Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України з футболу Україна на Олімпіаді-2024

Руслан Ротань

Ротань: У нас був час на виправлення помилок
Ротань: Легко на Олімпіаді не буде, і ми це розуміємо
Україно, до перемоги: УАФ опублікувала надихаюче відео з олімпійською збірною України
Ризики двох фаворитів та сенсаційна Україна. На що ставити на футбольному турнірі Олімпіади-2024
Футбол на Олімпійських іграх-2024: що треба знати про турнір

Останні новини