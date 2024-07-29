Ротань: Практично весь час присвятили відновленню хлопців

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, що команда змогла відновитися від емоційного матчу з Марокко та готова до вирішального поєдинку з Аргентиною.

Про це тренер розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Часу дуже мало, але інакше ми не можемо. Практично всі ці 48 годин присвятили тому, щоб відновити хлопців, бо ми були виснажені не лише у фізичному плані, але й емоційному. Гадаю, що хлопці відновилися, розуміємо, чекаємо на гру з Аргентиною. Чого варто побоюватися в грі Аргентини? Це майстерність. Ця команда більш структурна у порівнянні з Марокко, яка, може, у технічному плані була й кращою, але у плані організації, не лише в атаці, але й в обороні Аргентина — дуже сильна збірна. Ми це чудово розуміємо і про це хлопцям сказав", — сказав Ротань.

Олімпійська збірна України Руслана Ротань провела вже два матчі на Іграх-2024 у Парижі. У першому турі "жовто-сині" несподівано поступилися Іраку, але в наступному поєдинку зберегли шанси на вихід з групи завдяки вольовій перемозі над Марокко.

Вирішальний матч проти Аргентини відбудеться у вівторок, 30 липня. Перемога гарантує Україні путівку у плей-оф, а у випадку нічиєї все залежатиме від результату паралельного поєдинку Марокко – Ірак.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.