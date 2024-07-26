Іспанія обіграла Японію, США розгромили Замбію в 1 турі жіночої Олімпіади-2024 з футболу

25 липня, відбулися матчі першого туру групового етапу жіночого футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, Франція.

Чинні чемпіонки з Канади обіграли Нову Зеландію, США розгромили Замбію. Також чемпіонки світу-2023 іспанки виявилися сильнішими за Японію, а господарки турніру в більшості втримали перемогу над Колумбією.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Футбол, груповий етап, жінки

1 тур, 25 липня

Група A

Канада — Нова Зеландія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 -13 Баррі, 1:1 - 45+4 Лакасс, 2:1 - 79 Вінс

Франція — Колумбія 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Катото, 2:0 - 18 Далі, 3:0 - 42 Катото, 3:1 - 54 Усме (пен), 3:2 - 64 Паві

Вилучення: 86 Рамірес

Група B

Німеччина — Австралія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Гегерінг, 2:0 - 64 Шуллер, 3:0 - 68 Бранд

США — Замбія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Родман, 2:0 - 24 П'ю, 3:0 - 25 П'ю

Вилучення: Зулу 30

Група C

Іспанія — Японія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Фудзіно, 1:1 - 22 Бонматі, 2:1 - 74 Кальдентей

Нігерія — Бразилія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Габі

Матчі другого туру відбудуться в неділю, 28 липня.

Напередодні збірна України провела свій перший матч на Олімпіаді в історії. Підопічні Руслана Ротаня зазнали поразки від Іраку.