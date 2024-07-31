Україна поступилась Аргентині, Єгипет переграв Іспанію: результати 3 туру Олімпіади-2024

Сьогодні, 30 липня, відбулися матчі третього туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Збірна України поступилась Аргентині та посіла останнє місце у групі В. У паралельному матчі Марокко розгромив Ірак та завершився груповий етап на першому місці квартету.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Футбол, груповий етап

1 тур, 24 липня

Група С

Домініканська Республіка — Узбекистан 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Нуньєс (пен), 1:1 - 58 Оділов

Іспанія — Єгипет 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Адель, 0:2 - 62 Адель, 1:2 - 90 Омородіон

Група В

Україна — Аргентина 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Альмада, 0:2 - 90+1 Ечеверрі

Марокко — Ірак 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 19 Річардсон, 2:0 - 28 Рахімі, 3:0 - 36 Еззальзулі

Група А

Нова Зеландія — Франція 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Матета, 0:2 - 71 Дуе, 0:3 - 74 Калімуендо

США — Гвінея 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Михайлович, 2:0 - 31 Паредес, 3:0 - 75 Паредес

Група D

Ізраїль — Японія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Хосоя

Парагвай — Малі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 5 Фернандес

В 1/4 фіналу за підсумками групового турніру вийшли: Франція, США, Марокко, Аргентина, Єгипет, Іспанія, Японія та Парагвай.

Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 2 серпня, півфінали відбудуться 5 серпня. Матч за третє місце буде проведений 8 серпня, а 9 серпня у фіналі визначиться переможець Олімпіади-2024.