Україна поступилась Аргентині, Єгипет переграв Іспанію: результати 3 туру Олімпіади-2024
Сьогодні, 30 липня, відбулися матчі третього туру групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.
Збірна України поступилась Аргентині та посіла останнє місце у групі В. У паралельному матчі Марокко розгромив Ірак та завершився груповий етап на першому місці квартету.
Олімпійські ігри-2024, Франція
Футбол, груповий етап
1 тур, 24 липня
Група С
Домініканська Республіка — Узбекистан 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Нуньєс (пен), 1:1 - 58 Оділов
Іспанія — Єгипет 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Адель, 0:2 - 62 Адель, 1:2 - 90 Омородіон
Група В
Україна — Аргентина 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Альмада, 0:2 - 90+1 Ечеверрі
Марокко — Ірак 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 19 Річардсон, 2:0 - 28 Рахімі, 3:0 - 36 Еззальзулі
Група А
Нова Зеландія — Франція 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Матета, 0:2 - 71 Дуе, 0:3 - 74 Калімуендо
США — Гвінея 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Михайлович, 2:0 - 31 Паредес, 3:0 - 75 Паредес
Група D
Ізраїль — Японія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+1 Хосоя
Парагвай — Малі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 5 Фернандес
В 1/4 фіналу за підсумками групового турніру вийшли: Франція, США, Марокко, Аргентина, Єгипет, Іспанія, Японія та Парагвай.
Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 2 серпня, півфінали відбудуться 5 серпня. Матч за третє місце буде проведений 8 серпня, а 9 серпня у фіналі визначиться переможець Олімпіади-2024.