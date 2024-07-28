Італія перемогла Домініканську Республіку, Польща здолала Японію у 1 турі Олімпіади-2024 з волейболу

У неділю, 28 липня, відбулися два матчі першого туру жіночого волейбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Збірна у групі C Італії впевнено перемогла Домініканську Республіку, а Польща виявилася сильнішою за Японію у групі B.

Олімпійські ігри-2024, волейбол

Груповий етап, жінки

1 тур, 28 липня

Група C

Італія — Домініканська Республіка 3:1 (25:19, 24:26, 25:21, 25:18)

Група B

Польща — Японія 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 28:26)

У груповому етапі команди зіграють по три матчі. У наступний етап пройдуть два перші місця кожного квартету та дві найкращі команди з 3 місць.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.