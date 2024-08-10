Жіноча збірна Нідерландів з хокею на траві виграла чергове золото Олімпіади

Жіноча збірна Нідерландів з хокею на траві виграла золоті медалі на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі нідерландська команда, у складі якої виступають Феліс Альберс, Фріке Моес тв Марійн Він, грала проти Китаю. Основний час завершився з рахунком 1:1, однак в серії післяматчевих булітів кращими виявилися представниці Нідерландів — 3:1.

У бронзовому фіналі Аргентина та Бельгія також не змогли визначити сильнішого в основний час — 2:2. По булітах аргентинки виграли з рахунком 3:1.

1. 🥇 Нідерланди;

2. 🥈 Китай;

3. 🥉 Аргентина.

Зазначимо, що це вже 4 перемога жіночої збірної Нідерландів за останні 5 розіграшів Олімпійських ігор. Лише в Ріо-2016 нідерландки посіли 2 місце.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.