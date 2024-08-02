Стали відомі учасники плейоф Олімпіади-2024 з хокею на траві

Сьогодні, 2 серпня відбулися 6 матчів останнього 5 туру групового етапу з хокею на траві на Олімпійських іграх 2024.

У групі A Німеччина перемогла Велику Британію, Нідерланди здолали Іспанію, Південна Африка виграла у Франції. У групі B Індія виграла в Австралії, Ірландія виявилася сильнішою за Нову Зеландія, а Бельгія та Аргентина зіграли внічию.

Олімпійські ігри 2024, хокей на траві

Груповий етап, 5 тур

2 серпня

Група A

Велика Британія — Німеччина 1:2 (0:2, 1:0)

Нідерланди — Іспанія 5:3 (1:2, 4:1)

Франція — Південна Африка 2:5 (2:2, 0:3)

Група B

Австралія — Індія 2:3 (1:2, 1:1)

Нова Зеландія — Ірландія 1:2 (1:1, 0:1)

Бельгія — Аргентина 3:3 (0:1, 3:2)

Зазначимо, що за підсумками групового етапу до чвертьфіналів вийшли Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Іспанія, Бельгія, Індія, Австралія та Аргентина. Чвертьфінали відбудуться 4 серпня.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.